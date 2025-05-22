В ЮФО вложения в инфраструктуру сократились на 35% в первые месяцы 2025 года

В первом квартале 2025 года в регионах Южного федерального округа объем инвестиций в инфраструктурные проекты сократился на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 22,6 млрд руб., сообщили «Известия» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева.

Больше всего в первом квартале года «вложили в УрФО (+87% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 21,9 млрд руб.) и СФО (+68%, до 28 млрд руб.)», — рассказал эксперт.

Для привлечения инвесторов власти решили использовать действующую программу «Строительство». Перечень ее проектов дополнили мероприятиями по развитию коммунальной инфраструктуры, развитию территорий и дорожной сети, отметил Александр Шепелев.

Наталья Белоштейн