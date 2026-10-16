Американские университеты рекордно заработали на инвестициях в фондовый рынок
Эндаументы университетов США (фонды целевого капитала) продемонстрировали лучшую доходность с 2021 года — во многом благодаря инвестициям в SpaceX и ИИ, сообщает WSJ. Среди прочих система Университета Северной Каролины отчиталась о росте на 37,8%, а Вашингтонский университет в Сент-Луисе — на 37,3%.
Согласно предварительным данным Cambridge Associates, доходность эндаументов американских колледжей и университетов за прошедший финансовый год составила в среднем 16,1%. Типичный портфель, состоящий на 70% из глобальных акций и на 30% — из высококачественных облигаций США, показал доходность в 17,9%.
В Вашингтонском университете заявили, что SpaceX и производитель полупроводников Cerebras Systems обеспечили примерно половину его прибыли. «Либо у вас была SpaceX, либо нет»,— отметил аналитик Грег Доулинг из Fund Evaluation Group, подчеркивая значимость этой инвестиции.