Американские университеты рекордно заработали на инвестициях в фондовый рынок

Согласно предварительным данным Cambridge Associates, доходность эндаументов американских колледжей и университетов за прошедший финансовый год составила в среднем 16,1%. Типичный портфель, состоящий на 70% из глобальных акций и на 30% — из высококачественных облигаций США, показал доходность в 17,9%.