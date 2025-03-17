«Татнефть» сменила добычу на маржу

«Татнефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО и РСБУ за 2024 год. Чистая прибыль по МСФО увеличилась на 6,3%, до 306,14 млрд руб., при росте выручки на 27,8%. В то же время компания зафиксировала снижение добычи нефти на 4% при увеличении производства нефтепродуктов на 1,2%. Капитальные затраты «Татнефти» в 2024 году сократились на 23,5% до 170,97 млрд руб. Эксперт считает, что в условиях ограничений ОПЕК+ компании некуда инвестировать прежние объемы средств, что позволяет сфокусироваться на генерации денежных потоков. Эксперт ожидает выплату дивидендов от 75% прибыли по РСБУ до 75% прибыли по МСФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибыль «Татнефти» выросла на фоне сокращения нефтедобычи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Прибыль «Татнефти» выросла на фоне сокращения нефтедобычи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Татнефть» представила консолидированную финансовую отчетность за 2024 год. По данным отчета по МСФО, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась на 6,3% и достигла 306,14 млрд руб., что превысило консенсус-прогноз аналитиков на уровне 301,6 млрд руб. Выручка компании выросла на 27,8% и составила 2,03 трлн руб.

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, основанная в 1950 году. Является вертикально интегрированным холдингом, занимающим ключевое место в России по объему добычи нефти. Основные производственные мощности расположены в Республике Татарстан, также ведет деятельность в Калмыкии, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях и Ненецком автономном округе. Компания осуществляет полный цикл операций: от разведки и добычи нефти до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов. Среди ключевых активов — нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО», один из наиболее современных НПЗ в России. На 2023 год в структуре акционерного капитала 34% принадлежит Республике Татарстан.

Показатель EBITDA за 2024 год увеличился на 22,1% и достиг 478,4 млрд руб. Чистый долг компании составил 104,2 млрд руб. по сравнению с 61,3 млрд руб. годом ранее.

Согласно отчетности по РСБУ, чистая прибыль «Татнефти» выросла на 5,6% — до 251,4 млрд руб. при увеличении выручки на 19% — до 1,56 трлн руб. Прибыль от продаж составила 319,1 млрд руб. (+7,2%), а прибыль до налогообложения выросла на 11% — до 330 млрд руб.

Показатели второго полугодия 2024 года, которые ранее не раскрывались отдельно, также продемонстрировали рост. Выручка за этот период составила 1,099 трлн руб. (+13,9% год к году), EBITDA — 249,9 млрд руб. (+12%), а чистая прибыль по МСФО — 155,1 млрд руб. (+10,7%). Чистая прибыль по РСБУ за второе полугодие выросла в 2,7 раза и достигла 79 млрд руб.

В структуре доходов компании сегмент переработки и реализации нефтепродуктов принес 1,185 трлн руб. (+32,8%). На внутреннем рынке было реализовано нефтепродуктов на 647,73 млрд руб. (+13%), что составило 54,7% выручки сегмента. Экспорт нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья принес 509,64 млрд руб. (рост в 1,7 раза).

От продажи сырой нефти компания получила 672,63 млрд руб. (рост на 16,5%), при этом 57% выручки нефтяного сегмента (382,66 млрд руб.) обеспечил экспорт в страны дальнего зарубежья. Выручка шинного бизнеса составила 52,06 млрд руб., что в 2,3 раза превышает показатель 2023 года.

По производственным показателям «Татнефть» снизила добычу нефти на 4% — до 27,283 млн тонн (среднесуточная добыча составила 531 тыс. баррелей против 555 тыс. в 2023 году), добыча газа сократилась на 5% — до 871 млн куб. м. При этом производство нефтепродуктов увеличилось на 1,2% — до 17,12 млн тонн, хотя показатель переработки нефти уменьшился на 0,3%, составив 341 тыс. баррелей в сутки. Производство газопродуктов снизилось на 12% — до 955 тыс. тонн. Операционная прибыль компании увеличилась на 13% до 403 млрд руб., а доналоговая прибыль выросла на 15%, достигнув 421,1 млрд руб.

Капитальные затраты «Татнефти» в 2024 году составили 170,97 млрд руб., что на 23,5% меньше показателя предыдущего года. Свободный денежный поток вырос в 2,5 раза — до 254,16 млрд руб.

Снижение добычи нефти «Татнефти» происходит на фоне общероссийской тенденции к сокращению буровых работ. По данным Минэнерго, «Татнефть» продемонстрировала наиболее заметное среди крупнейших нефтяных компаний России падение показателей: ввод новых скважин сократился в 1,7 раза (до 693 штук), а объемы эксплуатационного бурения уменьшились также в 1,7 раза (до 877 км) за январь — ноябрь 2024 года. «Татнефть» также показала наибольшее среди крупных компаний снижение экспорта нефти — на 7,5%, до 7,98 млн тонн. При этом компания увеличила поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию на 54% (до 1,91 млн тонн) и в Словакию на 19,8% (до 2,3 млн тонн).

Аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман связывает снижение добычи нефти с соглашением ОПЕК+, при этом отмечая способность компании адаптироваться к новым условиям.

«"Татнефть" была вынуждена снизить добычу нефти из-за соглашения ОПЕК+, однако смогла увеличить объём производства нефтепродуктов, сфокусировавшись на наиболее маржинальном направлении бизнеса. Уже сейчас "Танеко" является одним из наиболее современных нефтеперерабатывающих заводов в РФ», — объясняет эксперт.

На заседании ОПЕК+, состоявшемся в начале июня 2024 года, было принято решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки до конца 2025 года. Дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии 2024 года, были продлены до октября. Согласно договоренности, Россия должна поддерживать уровень добычи нефти на уровне 8,98 млн баррелей в сутки до сентября с постепенным увеличением до 9,3 млн баррелей в сутки к июлю 2025 года. Хотя данные по 2024 году на момент публикации отсутствуют, в 2020 году сообщалось, что «Татнефть» была вынуждена сократить производство почти на 20% и законсервировать около 40% скважин.

По оценке аналитика, результаты отчетности выглядят умеренно позитивно, а основные показатели превысили ожидания рынка. Эффективная нефтепереработка и высокие рублевые цены на нефть позволили компании нарастить финансовые показатели в годовом выражении. Эксперт отметил рост свободного денежного потока почти в 2,5 раза благодаря сокращению капитальных затрат.

«В условиях ограничений ОПЕК+ "Татнефти" некуда инвестировать столько же, сколько раньше, что позволяет сфокусироваться на генерации денежных потоков», — отмечает господин Кауфман. Аналитик ожидает, что компания направит на выплату дивидендов от 75% прибыли по РСБУ до 75% прибыли по МСФО. В декабре 2024 года акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за третий квартал в размере 17,39 руб. на акцию. По итогам девяти месяцев 2024 года дивидендные выплаты составили 55,59 руб. на акцию, а общая сумма дивидендов достигла 129,3 млрд руб.

При этом аналитик указывает на локальные риски, связанные со снижением рублевых цен на нефть в последние месяцы. «Из-за этого фактора результаты компании за первый квартал 2025 года, вероятно, будут слабее», — заключил аналитик.

Анар Зейналов