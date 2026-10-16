Новак: мощности по дизелю вдвое выше потребностей России
Объемов производства дизельного топлива в России достаточно для обеспечения внутреннего рынка и экспортных поставок. Об этом на Российской энергетической неделе сообщил вице-премьер Александр Новак.
«У нас мощности по производству дизеля, дизельного топлива в два раза превышают потребности внутреннего рынка, поэтому хватает даже с учетом ремонтных и работ по отдельным установкам. Хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт», — заявил господин Новак (цитата по «РИА Новости»).
9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизтоплива на мировой рынок и в Соединенные Штаты. По словам господина Трампа, в октябре Россия поставит более 300 тыс. т топлива, еще 500 тыс. т — в ноябре и 1 млн т — после этого.