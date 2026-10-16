Новак: мощности по дизелю вдвое выше потребностей России

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизтоплива на мировой рынок и в Соединенные Штаты. По словам господина Трампа, в октябре Россия поставит более 300 тыс. т топлива, еще 500 тыс. т — в ноябре и 1 млн т — после этого.