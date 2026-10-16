Захарова назвала недопустимыми угрозы выслать посла России в Молдавии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимыми угрозы выслать российского посла в Молдавии Олега Озерова. По ее словам, подобные заявления спикера молдавского парламента Игоря Гросу свидетельствуют об отсутствии реальных поводов для обвинений в адрес дипломата и основаны на «прямолинейной лжи».
Госпожа Захарова подчеркнула, что вызовы посла в молдавский МИД происходят регулярно и сопровождаются демонстрацией обломков беспилотников, происхождение которых не уточняется. Дипломат усомнилась в достоверности предъявляемых доказательств.
Представитель МИД России указала, что жители Молдавии осознают реальную цену антироссийским заявлениям своих властей. «Независимые политологи отмечают, что настоящую угрозу государственности страны ее жители видят в деструктивной политике Молдавии и команды Санду»,— пояснила Мария Захарова на брифинге.