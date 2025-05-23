Суд признал банкротом депутата Казгордумы Максима Леонтьева

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом депутата Казанской городской думы Максима Леонтьева. Информация об этом появилась в картотеке на сайте арбитражных дел.

Суд постановил ввести процедуру реализации имущества Максима Леонтьева до 10 ноября 2025 года.

Ранее депутат Казгордумы подал иск о признании банкротом. В ходе судебного заседания стало известно, что Максим Леонтьев имеет долги перед Ак Барс Банком на сумму около 193 млн руб. Представитель господина Леонтьева заявил, что истец не имеет имущества и другого дохода, кроме работы в Казгордуме.

По данным Rusprofile, Максим Леонтьев выступал учредителем ООО «Строительная Компания Экострой» в 2015–2024 годах. Сейчас организация находится в процессе банкротства. Господин Леонтьев и другой владелец компании Ратмир Валиуллин были поручителями по кредитам от Ак Барс Банка. В октябре 2024 года Арбитражный суд Татарстана признал господина Ратмира Валиуллина с долгами на сумму 253 млн руб. банкротом.

В ноябре 2024 года СУ СК России по Татарстану сообщило, что в 2017–2019 годах «Строительная Компания Экострой» уклонилась от уплаты НДС на 174 млн руб., но в ходе следствия задолженность была погашена.

Диана Соловьёва