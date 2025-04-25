Депутат Казгордумы с долгами перед Ак Барс Банком на 193 млн хочет стать банкротом

Депутат Казгордумы Максим Леонтьев, подавший иск о собственном банкротстве, должен Ак Барс Банку почти 193 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ Волга-Урал» с судебного заседания в Арбитражном суде Татарстана.

По данным портала Rusprofile, Максим Леонтьев был учредителем ООО «Строительная Компания Экострой» с мая 2015 года по июнь 2024 года. В ходе процесса представитель господина Леонтьева сообщил, что его подзащитный и другой владелец компании Ратмир Валиуллин выступали поручителями по кредитам, выданным Ак Барс Банком. Сейчас дело о взыскании долгов рассматривается в Кировском районном суде Казани.

По информации картотеки арбитражных дел, в октябре 2024 года суд признал Ратмира Валиуллина с долгами на сумму 253 млн руб. банкротом. В отношении основного кредитора, «Строительной Компании Экострой», введена процедура наблюдения, организация также находится в процессе банкротства.

Юрист истца предоставил суду справки об открытых счетах депутата Казгордумы, об отсутствии судимости, свидетельство о регистрации и т. д. Материалы были приобщены к делу. Суд решил объявить перерыв в заседании.

В ходе процесса представитель Максима Леонтьева заявил, что у его подзащитного нет никакого имущества и другого дохода, кроме работы в Казгордуме. Господин Леонтьев разведен, и у него есть несовершеннолетняя дочь.

В ноябре 2024 года пресс-служба СУ СК России по Татарстану рассказала, что в 2017–2019 годах «Строительная Компания Экострой» внесла в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с шестью контрагентами. В результате компания уклонилась от уплаты НДС на 174 млн руб. В ходе следствия задолженность погасили, а уголовное дело было прекращено.

Диана Соловьёва