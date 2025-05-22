Аэропорты Домодедово и Жуковский снова остановили работу

Московский аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку воздушных судов во второй раз с начала суток. Ночью авиагавань не обслуживала рейсы в течение нескольких часов на фоне атаки БПЛА.

Росавиация сообщила, что повторные ограничения в работе аэропорта введены с 9:54 мск. Мэр Москвы Сергей Собянин в 10:21 сообщил, что отражена атака двух беспилотников, летевших на город.

Вскоре в Росавиации уточнили, что ограничения введены также для аэропорта Жуковский.

По данным Минобороны, в течение ночи над Московской областью сбили 35 БПЛА. Власти Москвы о пострадавших не сообщали. В общей сложности над десятью российскими регионами было уничтожено 105 дронов.