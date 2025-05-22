Правительство Башкирии намерено приватизировать две компании

Правительство Башкортостана включило в план приватизации на 2024–2026 годы ООО «МТК "Башсельхозтехника "» и ООО «Табигат». Соответствующее постановление подписал глава региона Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Обе компании принадлежат региональному минземимуществу. Уставный капитал «Башсельхозтехники» составляет 128,4 млн руб., «Табигата» — 265,3 млн руб. Власти планируют приватизировать 100% доли в компаниях.

«Табигат» зарегистрирована в январе 2018 года, занимается сбором неопасных отходов. В 2024 году выручка компании составила 31 млн руб., а чистый убыток — 8,1 млн руб.

«Башсельхозтехника» занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием для сельского хозяйства. В 2024 году компания получила прибыль в 775 тыс. руб. при выручке 142 млн руб.

Наталья Балыкова