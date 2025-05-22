Разработанный Роскачеством ГОСТ на шаверму могут утвердить до конца года

В России отобрали требования к составу шавермы во избежание пищевых отравлений. Эти нормы могут утвердить до конца текущего года, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, проект ГОСТа касается донер-полуфабрикатов (охлажденных и замороженных) и донер-кебабов. Производитель должен использовать продукты, соответствующие требованиям действующих нормативных документов и технических регламентов. Донер-кебабы должны будут вырабатываться по фирменным рецептурам и технологическим инструкциям.

Маркировка блюда должна содержать информацию о производителе, где он работает, дату и час изготовления. Также потребитель с помощью нее сможет узнать условия хранения, состав и энергетическую ценность. Требования предъявляются и к месту изготовления шавермы: от помещения до транспортировки.

ГОСТ уже разработан. Его могут утвердить до конца 2025 года.

Татьяна Титаева