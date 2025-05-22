Прокурор не смог доказать ущерб от действий экс-мэра Давлеканово

Кировский райсуд Уфы опубликовал мотивировочную часть решения по иску прокурора Давлекановского района Тимура Каюмова к экс-главе администрации Давлеканово Вячеславу Гапоненко о взыскании свыше 89 млн руб. в качестве материального ущерба в результате причиненного им преступления.

Согласно решению, в иске прокурора отказали, поскольку «приговор по уголовному делу не является исключительным доказательством относительно размера возмещения вреда».

«Помимо судебного акта, приложенного к иску, истцом иных доказательств, обоснований и расчетов размера причиненного ущерба суду не представлено»,— указано в документе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2024 года Давлекановский райсуд признал Вячеслава Гапоненко виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно.

Согласно материалам дела, в 2019 году подсудимый в рамках нацпроекта «Экология» заключил контракт на строительство системы очистки воды в Давлеканово с ООО «Уфимская газовая компания». Подрядчик вел работы, отклоняясь от графика, и установил оборудование, не отвечающее требованиям. Несмотря на то, что объект в итоге не ввели в эксплуатацию, глава муниципалитета подписал акты приемки работ и справки об их стоимости. Подрядчику выплатили около 89 млн руб. За стройконтроль на объекте, согласно другому контракту, отвечало ООО «Башкирская инженерно-строительная компания». За работы, которые компания также не выполнила, она получила свыше 500 тыс. руб.

Венера Хисамова