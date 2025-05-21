Чиновник погорел на общественном поручении

Суд по ходатайству следственного отдела управления ФСБ по Ульяновской области отправил под стражу бывшего заместителя регионального министра имущественных отношений и архитектуры Александра Таушкина. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве при получении выплат за привлечение жителей региона к военной службе по контракту с Минобороны РФ для участия в СВО. По версии следствия, чиновник построил мошенническую схему, по которой с подчиненным получил 1,8 млн руб. Это уже второе уголовное дело в регионе, связанное с подобными выплатами. Обвиняемый вину не признает. Защита не видит в его действиях состава преступления и отмечает, что замминистра выполнял полученное «сверху» общественное поручение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Таушкин (справа) вину не признает и заявляет, что деньги не присваивал

Фото: с видеотрансляции заседания комитета регионального заксобрания. Александр Таушкин (справа) вину не признает и заявляет, что деньги не присваивал

Фото: с видеотрансляции заседания комитета регионального заксобрания.

В среду Ленинский районный суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста бывшему министру имущественных отношений и архитектуры Александру Таушкину.

43-летний Александр Таушкин проработал в сфере имущественных и земельных отношений облправительства 19 лет. Он считается одним из самых закрытых и непубличных чиновников региональной исполнительной власти. С должности замминистра он был уволен 30 апреля в связи с реорганизацией министерства. Как пояснял «Ъ» новый глава министерства Олег Ягфаров, по закону, после прекращения действия контракта прежнего министра считаются завершенными контракты его замов, но принимать Алесандра Таушкина обратно он не намерен, поскольку на это место «предполагается принять цифрового зама».

Однако уголовное дело не связано с исполнением прямых обязанностей замминистра в сфере земельных и имущественных отношений — Александру Таушкину предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2, до 10 лет лишения свободы). Как сообщил в суде представитель следствия, речь идет о выплатах за привлечение жителей региона к военной службе по контракту на СВО (за одного привлеченного положена выплата 150 тыс. руб.).

Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел УФСБ.

По версии следствия, Александр Таушкин включил в состав межведомственной агитационной группы своего подчиненного, который, как было отмечено, не подозревал, что получение связано с мошенничеством. Они подали в региональное министерство соцразвития список с 12 фиктивными рекрутами, якобы привлеченными к военной службе по контракту, за что ими было получено 1,8 млн руб. При этом, как отметил представитель следствия, половину суммы замминистра предложил подчиненному оставить у себя, а вторую половину планировал передать некоему другому человеку, который, по его словам, также оказывал содействие в рекрутинговой деятельности.

Свою вину Александр Таушкин не признает. Следствие настаивало на заключении его под стражу, полагая, что обвиняемый может использовать свои связи среди других, пока не установленных сообщников. Суд согласился с доводами следствия и принял решение о направлении обвиняемого в СИЗО сроком на два месяца.

Летом и осенью 2024 года многие регионы России объявили о стимулирующих выплатах (от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб.) за привлечение желающих заключить контракт с Минобороны РФ. Руководители регионов не скрывали, что есть определенный план по привлечению на военную службу по контракту. В большинстве регионов о введении таких выплат сообщали официально. В Ульяновской области эта информация не афишировалась, в минсоцразвития региона поясняли, что соответствующий документ — для служебного пользования. В то же время, по словам источника «Ъ», близкого к облправительству, «главам администраций районов вышестоящими руководителями было рекомендовано содействовать развитию рекрутинговой схемы», «спускались даже определенные планы». По информации собеседника, если по привлеченным гражданам никто не обращался за выплатами, тогда они оформлялись на фиктивных рекрутеров.

В ноябре прошлого года губернатор региона Алексей Русских, выступая перед депутатами, отмечал, что главная задача, без решения которой «все остальное будет бессмысленно», — обеспечить пополнение рядов контрактников.

В Ульяновске это уже второе уголовное дело по мошенничеству с получением стимулирующих выплат за привлечение контрактников. Ранее, 2 апреля, под домашний арест по аналогичному делу был отправлен глава администрации Засвияжского района Ульяновска Наиль Юмакулов, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (расследование ведет региональное СУ СКР). Подробностей дела в ведомстве не раскрывают, однако источник, близкий к СУ СКР, сообщал «Ъ», что чиновники использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров. Наиль Юмакулов вину не признал. Журналистам он говорил, что «надо разбираться с подчиненными».

В УФСБ от комментариев по делу Александра Таушкина и пояснений, почему ведомство оставило расследование за собой, отказались. Знакомый с делом собеседник «Ъ» считает, что спецслужба оставила это дело себе, поскольку не все участники мошенничества могли быть выявлены, и необходимо еще выявить тех, кто мог управлять процессом с более высоких постов.

Адвокат обвиняемого Сергей Хутарев сказал в беседе с «Ъ», что «фактически хищения денег не было», «одна их часть предназначалась человеку, который занимался формированием списка рекрутов, а вторая — для перечисления в базирующуюся в Ульяновске 104 десантно-штурмовую дивизию». Он также отметил, что «то, что вменяют Таушкину, никак не связано с исполнением его должностных обязанностей», «фактически это была рекомендованная общественная нагрузка». «Был ли вообще состав преступления? В материалах дела не установлено, что Таушкин намеревался какую-то сумму присвоить, и даже свидетели не могли сказать такого. К тому же подзащитный сам оказывал помощь участникам СВО, организовывал плетение маскировочных сетей, и это никак не стыкуется с тем, что он тут же еще и пытается отобрать»,— добавил адвокат, заявив, что решение о заключении под стражу будет обжаловано в апелляционной инстанции с предложением изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

Сергей Титов, Ульяновск