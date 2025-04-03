Пропускной балл

Смольный определился с минимальными баллами по ОГЭ для зачисления школьников в десятый класс. Документ подготовлен в связи с изменениями общероссийских правил приема выпускников девятых классов в старшую школу и колледжи. В этом году школьникам трех регионов — Москвы, Петербурга и Липецкой области — потребуется сдать только русский язык и математику для поступления в колледжи. Для зачисления в десятый класс, как и раньше, необходимо сдать четыре экзамена, два из которых по выбору. Нововведения направлены на «удовлетворение потребности рынка труда в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена», сказано в законе, утвердившем новый порядок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В России вступил в силу закон «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования», который меняет правила приема школьников в десятый класс и колледжи. Документ, подписанный 1 апреля Владимиром Путиным, позволяет выпускникам девятых классов, решивших поступать в колледж, для получения аттестата сдавать только два обязательных предмета ОГЭ: русский язык и математику. Желающим продолжить обучение в старшей школе, как и сейчас, необходимо будет сдать четыре предмета, два из которых подростки могут выбрать самостоятельно. Эксперимент за три месяца до сдачи экзаменов решили провести в трех регионах: Москве, Петербурге и Липецкой области.

Цель эксперимента, как говорится в законе, «предоставление дополнительных возможностей» тем, кто решил после девятого класса получить прикладную профессию, и «удовлетворение потребности рынка труда в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена». Пилотный проект пока рассчитан лишь на этот учебный год.

Принятый закон позволяет трем регионам установить минимальные баллы, которые необходимо набрать школьнику для зачисления в десятый класс. При этом ученики, не набравшие нужное количество баллов, согласно документу, будут иметь «преимущественное право приема» при поступлении в колледж на бюджет.

В среду, 2 апреля, комитет по образованию опубликовал на сайте городского правительства, в разделе антикоррупционная экспертиза, распоряжение, регламентирующие минимальные баллы, которые должны будут набрать школьники для успешной сдачи ОГЭ и перевода в десятый класс.

Для получения «тройки» по русскому языку необходимо набрать минимум 14 первичных баллов из 37, по математике — шесть из 31, из которых два — за выполнение заданий по геометрии. Баллы по этим предметам ниже рекомендованных Рособрнадзором. Согласно письму ведомства от 13.02.2025, «удовлетворительно» по русскому языку выставляется за 15 баллов, по математике — за восемь. Минимальный порог по остальным предметам, установленный Смольным соответствует рекомендация Рособрнадзора. Так, для «тройки» по физике и химии необходимо набрать минимум 10 баллов, по биологии — 13, по географии — 12, по обществознанию — 14, по истории — 11, литературе — 16, информатике — 5, иностранному языку на выбор — 29.

Во всех остальных регионах, как и ранее, результаты ОГЭ будут учитываться при выставлении оценки по предмету в аттестат: вычисляется среднее арифметическое годовой и экзаменационной оценок. В случае несдачи двух из четырех экзаменов, ученик имеет право их пересдать в резервные дни или в дополнительный период в сентябре.

В 2025 году ОГЭ будут сдавать 53,7 тыс. учеников петербургских школ, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе комитета по образованию. Всех учеников в связи с принятием закона за несколько месяцев до начала аттестации просили записаться на четыре экзамена, отметили в комитете. Основной экзаменационный период начнется с 21 мая.

В прошлом году экзамены после девятого класса сдавали 52 тыс. выпускников, из которых не сдали 730 человек. В десятый класс перешли около 30 тыс. школьников

Контрольные цифры приема в колледжи будут определены в конце апреля. В прошлом году в петербургских учебных заведениях среднего профессионального образования было выделено 27 296 бюджетных мест. «Нужно отметить, что в последние несколько лет эти цифры ежегодно растут. С 2019 по 2023 год среднегодовой темп прироста составил 4,25%»,— сообщили в комобре.

«Ъ-СПб» поговорил о нововведениях с петербургскими колледжами. Представители некоторых образовательных учреждений отказались от комментариев из-за отсутствия на данный момент региональных нормативных документов.

Зачисление в колледжи происходит на основании среднего балла аттестата абитуриента и его результатов за вступительные испытания, которые чаще всего предусмотрены на творческих специальностях. Поэтому в образовательных учреждениях полагают, что ситуация не скажется на приемной кампании.

По словам заведующей центром образовательных технологий Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Марии Синкевич, изменения никак не скажутся и на уровне знаний абитуриентов: в колледже при поступлении учитывают, в том числе, результаты внутренних вступительных испытаний.

В Президентской академии в Петербурге (РАНХиГС) для приема на программы СПО в этом году предусмотрено 664 места. В 2024-м на эти специальности было зачислено 606 человек, при этом общее количество поданных заявлений превысило 3 тыс., рассказывает директор департамента образовательной деятельности Президентской академии в Петербурге Анна Шматко. Учитывая рост интереса к программам СПО, РАНХиГС прогнозирует увеличение числа абитуриентов в этом учебном году.

В Санкт-Петербургском киновидеотехническом колледже ГИКИТ также отметили, что число абитуриентов и так превышает количество доступных мест. Зачисление в образовательное учреждение происходит по конкурсу аттестатов и внутренних испытаний, во время которых «поступающий должен продемонстрировать определенный уровень знаний в вопросах художественно-эстетического образования, необходимых в качестве базовых для становления профессионала в рамках специальности».

В Колледже туризма и прикладных технологий учитывают только средний балл аттестата. По словам секретаря приемной комиссии Александры Ивановой, в последние годы наблюдается рост желающих поступить в учреждения СПО: недобора студентов нет.

Надежда Ярмула, Артемий Чулков