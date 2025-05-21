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Коммерсантъ FM
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Во втором потоке программы «Время героев» поучаствует 31 Герой России

Общественный совет президентской кадровой программы «Время героев» сегодня, 21 мая, утвердил кандидатов на обучение во втором потоке. В этот список вошли 85 человек, сообщил официальный сайт образовательного проекта для участников и ветеранов специальной военной операции.

Как рассказал на заседании совета первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, всего на второй поток подали заявки 21 644 бойца и более 60% из них прошли все этапы регистрации и отбора. «Среди ключевых критериев у нас были воинские заслуги, высокий управленческий опыт — как гражданский, так и боевой»,— напомнил господин Кириенко. По его словам, 37 участников были отобраны из числа подавших заявки в первой волне регистрации, а еще 48 — во второй.

Член общественного совета, сенатор Александр Карелин признался, что отобрать лучшие заявки было крайне сложно, поскольку «каждый кандидат обладает серьезным боевым опытом, значимыми заслугами перед Россией». В итоге в списке участников второго потока оказались 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества, отметил господин Карелин.

Напомним, что учрежденная по поручению Владимира Путина программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года, а первые 83 участника приступили к обучению в мае 2024-го. 42 выпускника проекта уже получили назначения в различные органы власти, среди них, в частности, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.

Афанасий Сборов

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