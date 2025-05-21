Израильский суд признал незаконным решение правительства уволить главу «Шабака»

Верховный суд Израиля постановил, что решение правительства страны об увольнении главы израильской Общей службы безопасности («Шабак») Ронена Бара было «незаконным». По мнению суда, при принятии решения о его увольнении премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху мог иметь место конфликт интересов, так как «Шабак» занимался так называемым «Катаргейтом» — антикоррупционным расследованием в отношении ближайших советников господина Нетаньяху. Верховный суд заявил, что решение об отставке Ронена Бара было принято «без фактических оснований» и без проведения официального слушания.

16 марта Биньямин Нетаньяху объявил, что собирается уволить господина Бара, кабинет министров поддержал это решение. После этого петицию против его увольнения рассматривал Высший суд справедливости, который временно заблокировал решение премьер-министра. Сам господин Бар заявлял, что причиной его отставки стал «Катаргейт». Однако 28 апреля Ронен Бар сам подал в отставку. Суд сегодня заявил, что в связи с этим он не будет предпринимать никаких действий, несмотря на признание изначального решения об отставке незаконным.

Яна Рождественская