«Исповедь грешницы»: РПЦ выступила против религиозных символов в названии спиртного

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения на полях Петербургского международного юридического форума заявила о недопустимости использовать в названиях алкогольных напитков и предметов индивидуальной гигиены религиозные символы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Такие товарные знаки как «Исповедь грешницы», «Душа монаха», «Кроткая монашка» или «Монастырская изба» будут отправлять на экспертизу в межрелигиозный совет.

Она добавила, что РПЦ хочет идти дальше и поднять вопрос о недопустимости изображения куполов православных храмов на плакатах, объявлениях, банкнотах или логотипах субъектов РФ без крестов.

Ранее «Ъ-СПб» писал о словах главы СК РФ Александра Бастрыкина, который заявил, что въезд в Россию приверженцев радикальных течений ислама только нарастает.

Андрей Маркелов