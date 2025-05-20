Бастрыкин: Въезд в Россию приверженцев радикального ислама растет

Въезд в Россию приверженцев радикальных течений ислама нарастает, заявил председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб» с полей ПМЮФ, в своем выступлении господин Бастрыкин подчеркнул, что по итогам года на 2,7% выросло число преступлений по террористическим статьям. «Никаких эмоций, только цифры», — заключил председатель СКР.

До этого генерал юстиции упомянул, что с января по март был зафиксирован рост организованной мигрантской преступности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что около 65% преступлений среди иностранцев связаны с запрещенными веществами.

Андрей Кучеров