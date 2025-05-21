Умерла режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина
Актриса, режиссер, член Союза кинематографистов России Надежда Репина скончалась в Москве. Ей было 78 лет. О смерти режиссера сообщили в Союзе кинематографистов.
Фото: Мосфильм
Надежда Репина в 1971 году окончила актерский факультет ВГИКа, а в 1987-м — режиссерский. С 1971 по 1993 год состояла в труппе Театра-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». Сыграла десятки ролей в театре и кино.
Среди наиболее известных режиссерских работ Надежды Репиной — детский юмористический киножурнал «Ералаш». Она сняла более 70 сюжетов, к нескольким написала сценарии. За создание «Ералаша» в 2010 году была удостоена премии правительства РФ в области культуры.