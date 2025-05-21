Житель Воронежа получил 17 лет за подготовку теракта в Белгороде

Второй Западный окружной военный суд признал 39-летнего жителя Воронежа Родиона Багирова виновным в государственной измене, покушении на теракт в Белгороде, участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении взрывных устройств (ст. 275, 205, 205.2 и 222.1 УК РФ). Как сообщили в прокуратуре Белгородской области, ему назначено 17 лет колонии строгого режима и штраф в 600 тыс. руб.

Расследование уголовного дела велось региональным управлением ФСБ. Как установил суд, в марте 2024 года Багиров вступил в террористическую организацию «Легион Свобода России», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. За денежное вознаграждение в 50 тыс. руб. он согласился совершить взрыв рядом с отделом полиции в Белгороде. В начале марта прошлого года воронежец извлек взрывчатку из специального тайника, после чего установил ее в месте рядом с многоквартирным домом и учреждением и активировал.

По приговору первые три года осужденный проведет в тюрьме. Решение суда может быть обжаловано.

С начала специальной военной операции (СВО) в приграничных с Украиной регионах регулярно задерживают граждан России по подозрению в диверсиях и терактах. На прошлой неделе 48-летнего жителя Белгородской области Юрия Ярошенко приговорили к 16 годам за попытку отравить продукты для отправки в зону СВО.

Сергей Толмачев