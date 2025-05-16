Белгородца осудили за попытку отравить продукты для отправки в зону СВО

Второй Западный окружной военный суд признал 48-летнего жителя Белгородской области Юрия Ярошенко виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), покушении на участие в террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме и 13 — в колонии строгого режима. Также ему назначен год ограничения свободы и штраф в 100 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, с января по март 2024 года Ярошенко по своей инициативе установил контракт с представителями запрещенной в России и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус». Также он связался с военнослужащими главного управления разведки министерства обороны Украины. После чего передавал собеседникам сведения о местах дислокации систем ПВО и маршрутах передвижения российских военнослужащих.

Кроме того, белгородец, как установил суд, планировал с помощью гранаты подорвать военных ВС РФ, а также — отравить ядом продукты, предназначенные для отправки в зону СВО.

В конце апреля воронежца осудили за оправдание подрыва Крымского моста и публичные призывы к терроризму. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Алина Морозова