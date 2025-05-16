Пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием питания

Пассажиры петербургского Пулково с 18 мая могут столкнуться с отсутствием бортового питания и задержками рейсов, сообщают «Известия». В связи с новыми требованиями в правилах досмотра грузов и питания на территории воздушной гавани запрещается досмотр бортовых запасов вне зоны транспортной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Авиакомпании восприняли изменения негативно, подчеркнув, что мощности поставщиков питания в таком случае не смогут обеспечить все рейсы в полном объеме. Федеральная антимонопольная служба уже заявила о возможных нарушениях законодательства со стороны управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что самолет из Петербурга в Москву от авиакомпании «Азимут» задержали почти на шесть часов из-за поломки. О значительной неисправности пассажирам Sukhoi Superjet 100 сообщил капитан воздушного судна.

Андрей Маркелов