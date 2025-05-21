В Ульяновске арестован бывший замминистра имущественных отношений и архитектуры

В среду Ленинский районный суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста бывшему министру имущественных отношений и архитектуры Александру Таушкину (уволен 30 апреля этого года в связи с переформированием министерства).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Александру Таушкину предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2, до 10 лет лишения свободы). Он был задержан в понедельник в кафе, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального УФСБ.

Как сообщил в суде представитель следствия, речь в обвинении идет о выплатах, положенных в регионе за привлечение жителей региона к военной службе по контракту на СВО (за одного привлеченного положена выплата 150 тыс. руб.). По версии следствия, Александр Таушкин включил в состав межведомственной агитационной группы своего подчиненного, который, как было отмечено, не подозревал о мошенничестве. Они подали в региональное министерство соцразвития фиктивный список с 12 рекрутами, якобы привлеченных к военной службе по контракту, за что ими было получено 1,8 млн руб. При этом, как отметил представитель следствия, половину замминистра предложил подчиненному оставить у себя, а вторую половину планировал передать другому человеку, который, по его словам, также оказывал содействие в рекрутинговой деятельности.

Свою вину Александр Таушкин не признает. Следствие настаивало на заключении под стражу в связи с тем, что обвиняемый может использовать свои связи среди других, пока не установленных сообщников. Суд согласился с доводами следствия и принял решение о направлении обвиняемого в СИЗО сроком на два месяца.

Ранее, 2 апреля, под домашний арест по аналогичному делу был отправлен глава Засвияжского района Ульяновска Наиль Юмакулов, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Адвокат обвиняемого Сергей Хутарев, отмечая, что фактически хищения денег не было, одна их часть предназначалась человеку, который занимался формированием списка рекрутов, а вторая — для перечисления в базирующуюся в Ульяновске 104 десантно-штурмовую дивизию, заявил «Ъ-Волга», что решение о заключении под стражу будет обжаловано в апелляционной инстанции с предложением изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

Андрей Васильев, Ульяновск