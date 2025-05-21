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Глеб Никитин предложил выплачивать маткапитал приезжим из недружественных стран

Губернатор Глеб Никитин предложил выдавать региональный материнский капитал при рождении (усыновлении) ребенка гражданам из недружественных стран, проживающих в Нижегородской области. Соответствующий проект поправок в региональное законодательство он внес на рассмотрение областного заксобрания.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Речь идет об иностранцах, приехавших в регион и получившим временное проживание по указу президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», Сейчас в регионе проживает 21 семья из США, Канады, Германии, Франции, Великобритании и Финляндии.

Комитет по социальным вопросам рекомендовал заксобранию принять предложенные губернатором поправки.

Одновременно с этим депутаты отклонили предложение КПРФ о том, чтобы ввести выплаты нижегородцам за рождение детей с 1 января, а не с 1 июля 2025 года. Более ранний период господдержки потребовал бы 4,5 млрд руб. дополнительных расходов, которых в областном бюджете нет.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области планируется выплачивать в общей сложности до 1 млн руб. за рождение ребенка. Господдержка обещана парам, кто родит или усыновит ребенка в течение трех лет, начиная с 1 июля 2025 года.

Иван Сергеев

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