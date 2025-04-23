Будущим родителям придумали РОД

В заксобрании Нижегородской области обсудили новый законопроект о родительском основном доходе (РОД): ежемесячных и целевых выплатах до миллиона рублей за рождение детей. Ранее губернатор Глеб Никитин объявил «пятилетие семьи», но господдержка пока обещана тем парам, кто родит или усыновит ребенка в течение трех лет, начиная с 1 июля 2025 года. Учитывая, что за последние десять лет в регионе вдвое снизилось количество новорожденных, власти рассчитывают, что к 2030 году удастся поднять суммарный коэффициент рождаемости с нынешних 1,36 до 1,6. Депутаты 24 апреля примут предложенные губернатором нормы в первом чтении, чтобы затем детальнее обсудить и доработать законопроект.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор и фракция «Единой России» внесли в заксобрание законопроект о родительском основном доходе в виде поправок к областному закону «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Они предусматривают, что за рождение (усыновление) первого ребенка его мать или отец будут в течение трех лет получать ежемесячную выплату по 10 тыс. руб. При рождении второго ребенка ежемесячные выплаты составят 22,2 тыс. руб., либо семья может выбрать целевую единовременную выплату в 500 тыс. руб. и ежемесячно получать 20 тыс. руб. в течение 15 месяцев.

За третьего ребенка в Нижегородской области планируется выплачивать по 30 тыс. руб. в месяц в течение трех лет, либо по принципу «700 тыс. руб. целевая выплата и 30 тыс. в месяц в течение десяти месяцев». При рождении четвертого и последующих детей ежемесячные выплаты также составят по 30 тыс. руб. (либо 1 млн руб. разовой целевой выплаты).

При этом государство вводит ряд условий, привязывая господдержку к региону.

Так, целевые выплаты РОД можно будет потратить на первоначальный взнос для покупки дома или квартиры в Нижегородской области, досрочное гашение ипотеки, газификацию жилья, получение образования в нижегородских вузах и ссузах, приобретение нового легкового автомобиля или микроавтобуса (транспорт можно будет купить и за пределами региона).

Кроме того, выплаты полагаются тем семьям, в которых ребенок родится в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года.

По словам областного министра соцполитики Игоря Седых, родитель должен быть постоянно прописан в Нижегородской области не менее трех либо обучаться в вузе или техникуме на территории РФ не менее трех лет из пяти последних, либо последние три года работать у российского работодателя. «Эти критерии для того, чтобы не появились какие-либо негативные схемы с выплатами. Для нас важен не только факт рождения в регионе, но и численность населения в дальнейшем. Поэтому мы будем подтверждать постоянную или временную регистрацию как получателя, так и рожденного ребенка, чтобы по статистике Нижегородская область прибывала»,— пояснил Игорь Седых на совместном заседании комитетов по бюджету и социальным вопросам.

Общие затраты областного бюджета на эти цели в 2025–2031 годах оценены в 43,3 млрд руб.

Депутат Игорь Норенков спросил, можно ли будет потратить целевые 500–700 тыс. руб. на лечение ребенка, если он родится больным. Министр ответил, что бесплатное лечение доступно по ОМС, но на платные услуги можно будет потратить ежемесячные выплаты. Руководитель фракции КПРФ в заксобрании Роман Кабешев удивился тому, что при объявленном губернатором «пятилетии семьи» действие родительского капитала ограничено тремя годами. Игорь Седых пояснил, что меры привязаны к трехлетнему бюджетному планированию и нужно будет еще оценить их эффективность, но в дальнейшем они могут быть продлены.

Депутат Василий Суханов предложил в условиях дорогого жилья начинать строить дома для многодетных семей и сдавать им квартиры по социальному найму. «У нас не строят пятикомнатных квартир, а в Грозном их строится довольно много, до 12% в структуре жилья. Это тоже фактор наличия многодетных семей», — заметил он. Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов попросил власти осмыслить и понять причины, почему в Нижегородской области с 2015 года заметно снизился коэффициент рождаемости на одну женщину. Он уменьшился с 1,68 до 1,36 в 2024 году. Количество родившихся нижегородцев за последнее десятилетие упало с 40 тыс. детей в год до 22 тыс., то есть почти в два раза.

Власти рассчитывают, что за счет различных мер господдержки семей в 2030 году суммарный коэффициент рождаемости вырастет до 1,6. Депутаты двух комитетов рекомендовали принять поправки о выплатах РОД в первом чтении на пленарном заседании 24 апреля.

Роман Кряжев