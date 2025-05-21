Путин пошутил о возможном присоединении города Сумы к России

Президент России Владимир Путин с иронией отреагировал на предложение главы Глушковского района Курской области Павла Золотарева включить украинский город Сумы в состав России.

Во время совещания с руководителями муниципалитетов региона господин Золотарев, отвечая на вопрос Владимира Путина о том, насколько нужно отодвинуть противника от границы, заявил: «Сумы должны быть наши. Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы». Он подчеркнул, что это обеспечит большую безопасность Курской области, расположенной рядом с украинской территорией, передает ТАСС.

В ответ президент России с улыбкой сказал: «Поэтому Александра Евсеевича и выбрали, он тоже так хочет все побольше, побольше». Речь идет о назначении Александра Хинштейна временным главой Курской области. Господин Путин отметил, что господин Хинштейн умеет эффективно выбивать финансирование из федерального центра: «Одно могу точно сказать — деньги выбивает».