Краснодарский губернатор после совещания предложил своему заместителю уволиться

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отстранил от работы своего заместителя Александра Нестеренко, который курирует в регионе строительную сферу. Господин Нестеренко занял должность вице-губернатора в июне 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В ходе рабочей поездки в Курганинский район глава региона выразил недовольство ситуацией со строительством местной поликлиники. По словам губернатора, объект отставал от срока сдачи на восемь месяцев. В итоге господин Кондратьев принял решение провести совещание по всем социальным стройкам в регионе.

«Из 149 объектов — а это поликлиники, школы, детские сады — больше половины идут со значительным отставанием от графика»,— сообщил губернатор в своем Telegram-канале. Господин Кондратьев отметил, что по итогам совещания «предложил своему заместителю покинуть пост».