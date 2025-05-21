В Энгельсе чиновников будут судить за захоронения на сельхозземлях

Следственный отдел по Энгельсу СУ СКР по Саратовской области по материалам прокуратуры возбудил уголовное дело о халатности при использовании земельных участков (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц администрации Энгельсского района, МКУ «Энгельсская недвижимость» и МБУ «Ритуал». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, с 14 декабря 2011 года по настоящее время фигуранты незаконно выдавали разрешения на захоронения и согласовывали формирование семейных захоронений в родственные могилы на земельном участке с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного назначения». В итоге владелец этой земли лишился возможности использовать ее по целевому назначению.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела. Прокуратура Энгельса поставила на контроль ход расследования.

Павел Фролов