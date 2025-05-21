На модернизацию здравоохранения Ставрополья направят более 2 млрд рублей

Власти Ставропольского края в 2025 году увеличили вдвое финансирование модернизации первичного звена здравоохранения — до 2,27 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу регионального Минздрава Юрия Литвинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы Минздрава региона, в прошлом году на модернизацию первичного звена здравоохранения было выделено 1,15 млрд руб. В текущем году капитальный ремонт охватит 27 медицинских объектов. Учреждения получат 464 единицы медицинского оборудования.

В рамках регионального проекта также запланировано масштабное обновление автопарка. На приобретение 320 санитарных автомобилей выделено более 530 млн руб. Новые машины уже доставлены в Кировский, Изобильненский, Ипатовский, Красногвардейский и Предгорный округа.

Николай Аксенов