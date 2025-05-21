В Казани мужчину по имени Исус Христос принудительно доставили в суд

В Казани судебные приставы принудительно доставили на судебное заседание суда 45-летнего местного жителя по имени Исус Христос. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Республике Татарстан.

Не сумев получить ответ на стук в дверь, приставы позвонили мужчине по телефону и услышали звонок из квартиры, что подтвердило его присутствие дома. Заметив уловку, мужчина решил не выходить, но приставы, сделав вид, что ушли, дождались, когда мужчина покинет жилье. Его задержали при выходе из дома.

На нарушителя составили протокол за воспрепятствование работе должностных лиц (ст. 17.8 КоАП РФ). В суде ему назначили штраф в размере 60 тыс. руб.

Мужчина обвинялся в организации фиктивной регистрации 45 иностранцев в своей малогабаритной квартире площадью 31,9 кв. м.

Артём Дергунов