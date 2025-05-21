В Ростовской области планируют построить три новых ветропарка до 2029 года

В Ростовской области до 2029 года запланировали построить три новых ветропарка, сообщили в пресс-службе правительства региона. Это позволит увеличить вклад зеленой энергетики в региональный энергобаланс, отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Один из ветропарков, мощностью около 100 МВт, разместится в Морозовском районе, над его проектом работает подразделение «Росатома» «ВетроОГК-2». Гондолы и башни для ветроустановок будут производить на заводах в Волгодонске.

Ещё два ветропарка со сроком реализации в 2027 и 2029 годах планирует построить компания «Форвард Энерго». «В настоящее время инвестором прорабатывается вопрос размещения ВЭС. Производство башен для новых станций также планируется в Таганроге», — сообщили в правительстве.

Сейчас шесть донских ВЭС обеспечивают около 8% всей электроэнергии, генерируемой в регионе, которая поступает на оптовый рынок, подчеркнули в ведомстве.

Наталья Белоштейн