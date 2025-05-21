Помогавшая телефонным мошенникам жительница Башкирии задержана полицейскими

В Уфимском районе задержана 37-летняя участница мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». На нее заведено уголовное дело по признакам мошенничества (ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Как было установлено полицейскими, мошенники связывались с жителями республики и под разными предлогами вынуждали их передать деньги через курьера — жительницу Бирского района. Получив деньги, курьер отправляла их на указанные кураторами счета, оставив себе небольшой процент.

Подозреваемая была задержана с деньгами, переданными ей 60-летней жительницей Уфимского района, — 60 тыс. руб. и $300. Она находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают всех участников преступной группы и потерпевших.

Майя Иванова