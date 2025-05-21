Самарская область подписала соглашение о сотрудничестве с китайской провинцией Цзянси

В среду, 21 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве с провинцией Цзянси. Произошло это в Казани на заседании совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», которое провели Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и заместитель премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцин. Об этом Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам главы региона, у Самарской области уже есть 8 соглашений о сотрудничестве с провинциями Китая. Взаимодействие происходит в торгово-экономической, культурной сферах, в области туризма и молодежного обмена. В Самарской области учатся свыше 200 китайских студентов, реализуются научно-исследовательские и социокультурные проекты.

«Обсудили перспективы взаимодействия двух стран, в том числе на региональном уровне. Для Самарской области — вопрос актуальный и важный. Китай – один из ключевых наших партнеров. В 2024 году он занял 1 место по объему импорта и 6 место по экспорту продукции. Товарооборот составил более 1,8 млрд долларов», — сообщил Вячеслав Федорищев.

В пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова отметили, что в заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, представители 14 российских и 6 китайских регионов. Стороны обсудили перспективы развития отношений двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

«Показатели внешней торговли свидетельствуют о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства наших стран. По итогам 2024 года товарооборот между регионами ПФО и КНР вырос на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. Для Приволжского федерального округа доля Китая во внешней торговле составила 23%. При этом для большинства регионов округа Китай является основным торговым партнером», — сказал Игорь Комаров.

Руфия Кутляева