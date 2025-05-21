В Испании застрелили экс-советника Януковича Андрея Портнова

Близ Мадрида найден застреленным Андрей Портнов, занимавший пост замглавы администрации и советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Портнов в 2013 году

Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ Андрей Портнов в 2013 году

Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ

Инцидент произошел в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон, неподалеку от школы. Источники радиостанции в полиции заявили, что у ворот здания господина Портного поджидал мужчина на мотоцикле, после совершения убийства он скрылся. По предварительным данным, экс-чиновник получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно в голову. Прибывшая на место скорая «констатировала смерть от травм, несовместимых с жизнью».

Андрей Портнов в 2005–2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко. В 2011–2014 годах — советником президента Украины Виктора Януковича, в администрации президента занимался вопросами судоустройства. Господа Янукович и Портнов обвиняются украинской прокуратурой в причастности к массовым убийствам активистов Евромайдана. МВД Украины также возбудило в отношении Андрея Портнова уголовное дело о присвоении имущества. По версии прокуратуры, он незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета им. Т. Шевченко, чиновник все обвинения отвергал.

В мае 2014 года российская миграционная служба предоставила господину Портнову разрешение на временное проживание. В том же году ФСБ задержала в Москве капитана милиции Юрия Спасского, который, по версии следствия, планировал похитить бывшего чиновника и вывезти на Украину. Задержанный утверждал, что его послал мэр Киева, чемпион мира по боксу Виталий Кличко, якобы предложивший за похищение $1 млн. В 2015 году суд в подмосковных Химках приговорил господина Спасских к трем с половиной годам колонии.

В 2019 году Андрей Портнов вернулся на Украину, несколько лет работал на местном телевидении.