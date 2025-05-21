Экс-замглавы Росстандарта стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

В Ростовской области прошли масштабные обыски по уголовному делу о хищении более 1 млрд руб. По версии следствия, экс-замглавы Росстандарта Алексей Кулешов выступал в роли организатора преступной группы. Вместе с родственниками он создал мошенническую схему по хищению денег, сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

Обыски прошли у руководителей и собственников трех подшипниковых заводов: ООО 10 ГПЗ, ОАО «ОК-лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Одной из собственниц предприятий является Людмила Кулешова — мать Алексея Кулешова. Она скрывается от следствия и объявлена в розыск. В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Оперативниками установлена причастность к преступлению гендиректора и директора по экономике и финансам ООО 10 ГПЗ, а также двоих собственников предприятия», заявили в управлении ФСБ по региону (цитата по ТАСС).

Обыски на указанных предприятиях прошли в декабре 2024 года. По версии следствия, руководители подшипниковых заводов согласовывали кратное повышение цен на продукцию. Тогда ущерб оценивался в 810 млн руб., позже сумма была увеличена до 1 млрд руб.

Екатерина Отрашкевич