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Особняк купцов Колобовых выставлен на торги

Памятник регионального значения на Песочной набережной продается более чем за 800 млн рублей

На «Авито» появилось объявление о продаже здания, входящего в комплекс объекта культурного значения «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых» на Большой Зелениной, 43, за 840 млн рублей, заметил корреспондент «Ъ-СПб». В рамках программы «Рубль за метр» инвестор ООО «Петръ» отреставрировал библиотеку, общий объем инвестиций в восстановление обоих объектов превысил 100 млн рублей. Эксперты рынка недвижимости расходятся в оценке адекватности цены продажи, но указывают на низкий уровень вакантности в офисах на Петроградской стороне, прогнозируя востребованность объекта под представительство компании.

В настоящее время более 50% помещений особняка-конторы занято арендаторами и подразделениями ООО «Петръ»

В настоящее время более 50% помещений особняка-конторы занято арендаторами и подразделениями ООО «Петръ»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

В настоящее время более 50% помещений особняка-конторы занято арендаторами и подразделениями ООО «Петръ»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Объявление о продаже четырехэтажного здания на пересечении Большой Зелениной улицы, Левашовского проспекта и Песочной набережной площадью около 2 тыс. кв. м на «Авито» разместил брокер, сообщил «Ъ-СПб» Сергей Чолакян, генеральный директор ООО «Петръ», в собственности которого находится здание. Он подтвердил, что часть помещений объекта сдается в аренду, но компания потенциально готова рассматривать предложение о продаже. В настоящее время более 50% помещений занято арендаторами и подразделениями ООО «Петръ».

Компания в 2019 году приобрела права аренды здания библиотеки купцов Колобовых на торгах в рамках реализации программы «Рубль за метр» и завершило реставрационные работы в конце 2020 года. Теперь арендатор использует объект «в рамках своей операционной деятельности», уточнил господин Чолакян.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Петръ» зарегистрировано в Санкт-Петербурге 27 декабря 2018 года. Учредителем компании является АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», информация о владельцах которого отсутствует. В начале года СМИ писали, что из капитала ОЭВРЗ вышел «Трансмашхолдинг», передав актив «Мотус Групп». Выручка ООО «Петръ» в 2024 году составила 15,7 млн рублей, убыток — 17,4 млн.

По информации КГИОП, купцы Колобовы приехали в Санкт-Петербург из рязанской деревни в 1880-х годах. Со временем из лесопилки, которую они организовали на набережной Малой Невки, возникло успешное коммерческое предприятие «Лесопильный завод и лесная биржа братьев Ф. Я. и Н. Я. Колобовых». На территории лесопильного завода в начале XX века были возведены особняк-контора и библиотека. Здание библиотеки выстроено в 1913–1914 годах предположительно гражданским инженером Н. Ф. Романенко. Библиотека предназначалась для размещения книжных и рукописных коллекций Н. Я. Колобова, который собирал рукописи XVIII–XIX веков, рукописные книги XVI–XIX веков, а также произведения писателей и поэтов XVIII–XIX веков.

«У объекта множество ограничений, связанных с охранным обязательством, выданным КГИОП,— предполагает Антон Орлов, директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers.— Поэтому здание особняка-конторы, вероятнее всего, подойдет под представительский офис компании». Предлагаемая цена продажи объекта, по мнению эксперта,— выше рынка.

Партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин, напротив, считает, что объект на Песочной набережной представляет собой качественный трофейный актив. «Цена объекта находится в рыночном диапазоне, хотя, по моему мнению, она могла бы быть выше»,— сказал он. Скорее всего, соглашается господин Трушин с коллегой, целью покупки будет использование объекта под собственные нужды. «В случае же если покупателем выступит инвестор с целью сдачи помещений в аренду под офисы, стоит учитывать, что в Петроградском районе исторически низкий уровень вакансий — на текущий момент около 2–3%, а ставки одни из самых высоких в городе. По моим оценкам, арендная ставка за этот объект может достигать 2300 рублей за квадратный метр в месяц»,— заключил эксперт.

Александра Тен, Татьяна Титаева

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