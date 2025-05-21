В Уфе 167 домов остались без холодной воды

В Ленинском районе Уфы произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе городского Управления гражданской защиты. Без воды остались 167 жилых домов частного сектора на улицах Степана Разина, Пушкина, Галановой, Декабристов, Урицкого, а также на Трактовой, Малой Ахтырской, Паровозной, Окраинной, Горной, Татарской улицах и в Трактовом переулке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ремонтные работы проводятся силами частного лица»,— отметили в пресс-службе управления, не уточнив время устранения аварии.

Венера Хисамова