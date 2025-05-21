Путин назвал патриарха Кирилла «одним из первых защитников Отечества»

Президент Владимир Путин назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла «одним из первых защитников Отечества». По его словам, настрой патриарха «имеет огромное значение» для народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

20 мая президент Владимир Путин посетил Курскую область и провел встречи с руководителями муниципалитетов региона. На встрече в том числе присутствовал настоятель храма Святой Троицы в Судже протоиерей Евгений Шестопалов. Он рассказал президенту о сильных разрушениях его и других храмов региона.

Президент в ответ подчеркнул: «Русская православная церковь, несмотря на огромный ущерб, который был нанесен ей властями, когда пришел час испытаний, забыла все обиды, все тяжелейшие испытания, через которые прошли священники, встала на защиту Отечества. Так происходит сейчас, и, к сожалению, священнослужители тоже несут потери» (цитата по «Интерфаксу»).

Он также пообещал передать слова благодарности патриарху Кириллу от жителей Курской области. «Здесь уже просили передать низкий поклон патриарху. Я обязательно это сделаю. Мы знаем позицию святейшего патриарха. Он один из первых защитников веры православной и Отечества, людей наших»,— сказал Владимир Путин.

Полина Мотызлевская