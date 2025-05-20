Белгородские власти выявили новые нарушения при строительстве линий обороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о результатах дополнительной проверки строительства оборонных сооружений в регионе. По его словам, проверяющие нашли нарушения на 109 млн руб.

«Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет. Также есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы. Подготовили документы и направили их в суд. Проверка будет продолжена», — написал господин Гладков накануне. Иных подробностей о ходе проверки он не дал.

На прошлой неделе на заседании правительства Белгородской области губернатор анонсировал усиление финансового контроля за использованием бюджетных денег. Он говорил, что проверять будут должностных лиц, работающих в министерствах правительства.

Ранее белгородское МВД возбудило уголовное дело о хищении почти 11,6 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве линий обороны. В середине марта по ходатайству следствия был заключен под стражу глава новосибирского ООО «Стройинвестрезерв» Сергей Петряков. Эта компания является участником нескольких закрытых судебных разбирательств с участием белгородских чиновников.

Сергей Толмачев