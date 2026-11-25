Reuters: во время «черной пятницы» ритейлерам грозят кибератаки с помощью ИИ
В преддверии сезона распродаж в «черную пятницу» и в целом в предпраздничный период ритейлеры сталкиваются с растущей угрозой кибератак, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters.
По оценке страховой компании CFC, в ноябре ритейлеры, отели и компании сферы досуга и развлечений сталкиваются с атаками программ-вымогателей на 50% чаще, чем в остальные месяцы. По словам Сидони Уильямс, директора по международным киберрискам компании в сфере кибербезопасности Beazley Security, сложные цепочки поставок, огромное количество данных о кредитных картах и загруженность во время сезона распродаж делают ритейлеров особенно уязвимыми для сбоев и атак. Она отмечает, что распространение ИИ увеличивает риски, хотя при этом такие технологии также позволяют улучшить механизмы защиты от атак.
CFC отмечает, что только у 43% ритейлеров малого и среднего размера есть страховка от кибератак — против 81% финансовых сервисов и 71% технологических компаний. Директор CFC по глобальному рынку киберстрахования Линдси Махер считает, что ритейлеры уделяют много внимания тому, чтобы их сайты и логистика выдержали наплыв покупателей во время распродаж, но недостаточно делают для защиты от кибератак, которые активизируются в этот период.