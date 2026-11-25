По оценке страховой компании CFC, в ноябре ритейлеры, отели и компании сферы досуга и развлечений сталкиваются с атаками программ-вымогателей на 50% чаще, чем в остальные месяцы. По словам Сидони Уильямс, директора по международным киберрискам компании в сфере кибербезопасности Beazley Security, сложные цепочки поставок, огромное количество данных о кредитных картах и загруженность во время сезона распродаж делают ритейлеров особенно уязвимыми для сбоев и атак. Она отмечает, что распространение ИИ увеличивает риски, хотя при этом такие технологии также позволяют улучшить механизмы защиты от атак.