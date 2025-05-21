Dell представила бизнес-ноутбук Pro Max Plus c дискретным ИИ-ускорителем вместо видеокарты

Компания Dell анонсировала ноутбук Pro Max Plus для бизнеса и специалистов в области искусственного интеллекта. Вместо традиционной видеокарты устройство оснащено дискретным нейронным сопроцессором Qualcomm Cloud AI 100, который позволяет локально запускать большие языковые модели до 109 млрд параметров.

Процессор Qualcomm Cloud AI 100 оснащен 32 ядрами, 64 ГБ оперативной памяти и выполнен в виде дискретной 150-ваттной карты расширения PCIe. По заявлениям производителя, модуль Qualcomm Cloud AI 100 показывает более высокую производительность на 1 Вт по сравнению с любыми графическими ускорителями с ИИ-поддержкой. В Dell не сообщили стоимость новинки и указали размер дисплея в диапазоне от 16 до 18 дюймов. Ожидается, что продажи начнутся до конца 2025 года.

Локальный запуск языковых моделей без обращения к облачным сервисам обеспечит высокий уровень конфиденциальности корпоративных данных и ускорит цикл разработки ИИ-приложений. Однако самые передовые модели наподобие GPT-4 устройство запустить не сможет.

Евгений Федуненко