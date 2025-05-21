Pulsar Gaming анонсировала игровую мышь с вентилятором

Корейская компания Pulsar Gaming вместе с австрийским производителем систем охлаждения Noctua представила специальную версию беспроводной мыши Feinmann F01, оборудованную вентилятором 40 мм NF-A4x10. Работающий практически бесшумно вентилятор предназначен не для охлаждения внутренних компонентов, а для вентиляции ладони геймера через прорези в магниевом корпусе.

Вес устройства составляет 46 г, внутри установлен оптический сенсор XS-1 с разрешением до 32 тыс. DPI, поддержкой ускорения 50G и скоростью отслеживания до 750 IPS. Мышь оборудована оптомеханическими переключателями Kailh с ресурсом 80 млн кликов и предлагает беспроводную связь с частотой опроса до 8 тыс. Гц. В комплект входит зарядная док-станция.

Pulsar Gaming не раскрывает рекомендованную цену новинки, но с учетом стоимости базовой модели Feinmann F01 на уровне $179 версия с фирменным вентилятором Noctua, вероятно, будет дороже. Ожидается, что мышь поступит в продажу в ноябре 2025 года и найдет применение в среде соревновательных киберспортсменов.

Евгений Федуненко