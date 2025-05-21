Раненный полицейским при аресте в Удмуртии убийца сожительницы отправлен в СИЗО

Балезинский райсуд Удмуртии отправил в СИЗО пенсионера по обвинению в убийстве сожительницы и насилии над полицейским, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Сотруднику ОВД пришлось выстрелить в подсудимого и его собаку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Установлено, что с 17 по 18 мая 71-летний фигурант вместе с сожительницей выпивали, после чего у них возник конфликт на почве ревности. После этого обвиняемый ударил женщину топором в шею. Затем он взял ножницы и нанес несколько ударов по лицу пострадавшей. Она скончалась.

Утром 18 мая фигурант позвонил в полицию и признался в убийстве. На место выехал участковых. Подсудимый вышел из дома и сел в служебный автомобиль. После этого он ударил полицейского в грудь. Тогда участковый вытащил убийцу из автомобиля, чтобы надеть наручники и доставить в отдел.

Фигурант поднял с земли кусок шифера, острием которого ударил сотрудника полиции в грудь и по руке. В это время подбежала собака обвиняемого: она начала лаять и кусать участкового. Подсудимый продолжил замахиваться шифером и кирпичом в сторону сотрудника.

Тогда участковый предупредил фигуранта о том, что применит табельное, если обвиняемый не отзовет собаку и не прекратит свои противоправные действия. В результате полицейский выстрелил в собаку, затем в ногу обвиняемого, после чего оказал медицинскую помощь фигуранту. О состоянии животного не сообщается.

Подсудимый не возражал против заключения под стражу. Его отправили в СИЗО до 17 июля.