Камская ГЭС увеличит сбросы воды на 15–20%

Камская ГЭС с сегодняшнего дня увеличивает сбросы воды через плотину до 8–8,5 тыс. куб. м/с, сообщается в соцсетях гидроэлектростанции. На этой неделе станция сбрасывала в нижний бьеф 6,9 тыс. куб. м/с воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Увеличение на 15–20% сбросов связано с сохранением повышенного притока в Камском водохранилище, говорится в сообщении. На этой неделе притоки воды в водохранилище стабильно превышали 9 тыс. куб. м/с.

По данным на утро 20 мая, отметка верхнего бьефа составляет 108,15 м, отметка нижнего — 91,89 м. Напомним, нормальный уровень верхнего бьефа составляет 108,5 м.