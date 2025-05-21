Израиль отзовет делегацию из Дохи из-за отказа «Хамаса» принять план США

Израиль решил отозвать свою делегацию из Дохи, где велись переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Дохе останутся переговорщики технического уровня.

«Израиль согласен на американское предложение по возвращению заложников, основанное на плане (спецпосланника президента США Стива) Уиткоффа. Это предложение недавно было передано »ХАМАС «Хамасу» через посредников, но он по-прежнему упорствует в своем отказе»,— добавили в канцелярии (цитата по ТАСС).

Господин Уиткофф предложил, в том числе, освободить 10 живых заложников и 16 мертвых в обмен на прекращение огня сроком на 45–60 дней.

17 мая в Дохе начался новый раунд переговоров между «Хамасом» и Израилем о прекращении огня в секторе Газа, однако, по данным источников, переговоры зашли в тупик. «Хамас» ранее обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке «ввести в заблуждение мировое сообщество», создавая видимость участия в переговорах.