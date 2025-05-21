В США заявили, что РФ и КНР обладают кинетическим оружием в космосе

Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман заявил, что Россия и Китай якобы обладают оружием в космосе, которое может угрожать спутникам Штатов. По его словам, РФ демонстрировала «очень агрессивные возможности» на орбите.

Как уточнил господин Зальцман, речь идет о якобы приближении к спутникам «в агрессивной манере». Кроме того Россия, как заявил генерал, «выпустила на орбите то, что можно было бы считать кинетической установкой» (цитата по «РИА Новости»).

КНР продемонстрировала возможность «захвата спутника механической рукой и смещения его с орбиты», добавил генерал.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на Космические силы США, сообщило, что в 2025 году США введут в эксплуатацию оружие для подавления спутников России и Китая. Москва неоднократно подчеркивала, что Россия, совместно с Китаем и другими странами, выступает за сохранение космоса для мирных целей и предотвращение гонки вооружений.