Растительная природа

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, какие ингредиенты отвечают за зелень в ароматах, и собирает самые интересные парфюмерные экземпляры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Самая благодарная тема в парфюмерии — свежие, легкие ароматы: со времен возникновения понятия «унисекс» конца 1990-х они прочно вошли в наш обиход и не собираются выходить из моды. Какие ингредиенты отвечают за запах свежескошенной травы, зеленых влажных после дождя листьев и утренней росы? Сочетание ветивера и мускатного шалфея — это всегда «бинго», так как первый придает аромату сладковатый запах с оттенками амбры, сена и табака, а второй — сушеных чайных листьев и тот самый натуральный «луговой» эффект. Масло гальбанума — природной смолы — дает сочетание цветочных оттенков гиацинта и горечи, напоминающей горечавку. Парфюмеры используют гальбанум как сильную верхнюю ноту в «зеленых» ароматах и как базовую в сочетании с мускусом и шипровыми элементами вроде дубового мха и сосны. Бергамот, мандарин, цветы фиалки, лотос — эти ноты в разных миксах звучат так, как будто вы дышите абсолютной свежестью и чистым кислородом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Parfums de Marly Greeley, парфюмерная вода Greenley. Ноты: зеленое яблоко, калабрийский бергамот, мандарин, петитгрейн, кедр, кашмеран, фиалка, дубовый мох, мускус и amberwood Maison Massa, парфюмерная вода Jardin de Cayes. Ноты: мандарин, бергамот, кориандр, кардамон, розовый перец, гаитянский ветивер, пачули Korres, туалетная вода Sikinos Korres. Ноты: бамбук, арбуз, фрезия, лотос, соль, мимоза, сандал, мускус, кедр Emmanuelle Jane, мист для волос и тела Fleur Savage. Ноты: роза, жасмин, фиалка, мускус, сандал Clarins, освежающая вода Eau des Jardins — на 93% состоит из ингредиентов натурального происхождения. Ноты: цитрусовый аккорд, мята, лавр и герань, кедр, органические экстракты рябины и почек черной смородины Ex Nihilo, парфюмерная вода Vetiver moloko. Ноты: бергамот, болгарская роза, кипарис, молоко, ветивер, амирис, мадагаскарская ваниль Alexandre. J, парфюмерная вода The Majestic Vetiver. Ноты: грейпфрут, кардамон, базилик, лабданум, ветивер, лиатрикс Lime, парфюмерная вода Marajo. Ноты: зелень, можжевельник, ирис, розовый перец, ветивер, кипарис, шалфей Следующая фотография 1 / 8 Parfums de Marly Greeley, парфюмерная вода Greenley. Ноты: зеленое яблоко, калабрийский бергамот, мандарин, петитгрейн, кедр, кашмеран, фиалка, дубовый мох, мускус и amberwood Maison Massa, парфюмерная вода Jardin de Cayes. Ноты: мандарин, бергамот, кориандр, кардамон, розовый перец, гаитянский ветивер, пачули Korres, туалетная вода Sikinos Korres. Ноты: бамбук, арбуз, фрезия, лотос, соль, мимоза, сандал, мускус, кедр Emmanuelle Jane, мист для волос и тела Fleur Savage. Ноты: роза, жасмин, фиалка, мускус, сандал Clarins, освежающая вода Eau des Jardins — на 93% состоит из ингредиентов натурального происхождения. Ноты: цитрусовый аккорд, мята, лавр и герань, кедр, органические экстракты рябины и почек черной смородины Ex Nihilo, парфюмерная вода Vetiver moloko. Ноты: бергамот, болгарская роза, кипарис, молоко, ветивер, амирис, мадагаскарская ваниль Alexandre. J, парфюмерная вода The Majestic Vetiver. Ноты: грейпфрут, кардамон, базилик, лабданум, ветивер, лиатрикс Lime, парфюмерная вода Marajo. Ноты: зелень, можжевельник, ирис, розовый перец, ветивер, кипарис, шалфей

Ирина Кириенко