Растительная природа
Ароматы с зелеными нотами
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, какие ингредиенты отвечают за зелень в ароматах, и собирает самые интересные парфюмерные экземпляры.
Фото: East News
Самая благодарная тема в парфюмерии — свежие, легкие ароматы: со времен возникновения понятия «унисекс» конца 1990-х они прочно вошли в наш обиход и не собираются выходить из моды. Какие ингредиенты отвечают за запах свежескошенной травы, зеленых влажных после дождя листьев и утренней росы? Сочетание ветивера и мускатного шалфея — это всегда «бинго», так как первый придает аромату сладковатый запах с оттенками амбры, сена и табака, а второй — сушеных чайных листьев и тот самый натуральный «луговой» эффект. Масло гальбанума — природной смолы — дает сочетание цветочных оттенков гиацинта и горечи, напоминающей горечавку. Парфюмеры используют гальбанум как сильную верхнюю ноту в «зеленых» ароматах и как базовую в сочетании с мускусом и шипровыми элементами вроде дубового мха и сосны. Бергамот, мандарин, цветы фиалки, лотос — эти ноты в разных миксах звучат так, как будто вы дышите абсолютной свежестью и чистым кислородом.