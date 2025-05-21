В «Рособоронэкспорте» заявили об интересе стран Персидского залива к ЗРК «Панцирь-СМД-Е»

Страны Персидского залива активно интересуются возможностью закупок новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е», к настоящему моменту система презентована представителям более десяти стран. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил «Ъ» генеральный директор «Рособоронэкспорта» (госпосредник по экспорту военной техники и услуг, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев.

По его словам, еще одним потенциальным заказчиком нового ЗРК является Белоруссия, которая «периодически сталкивается с угрозами и вызовами, актуальными и для России». По информации госкомпании, новая система также будет представлена на Минской оборонной выставке (MILEX), которая пройдет в белорусской столице с 21 по 24 мая.

Как отмечают в «Рособоронэкспорте», «Панцирь-СМД-Е» предлагается потенциальным экспортерам в комплектации с двумя типами боеприпасов: как мини-ракетами ТКБ-1055 для поражения дронов и других небольших целей, так и классическими ракетами 57Э6-Е, способными противостоять широкому спектру воздушных угроз на расстоянии до 20 км и высоте до 5 км. Две пусковые установки комплекса имеют место для 12 транспортно-пусковых контейнеров — по одной ракете 57Э6-Е или по четыре ракеты ТКБ-1055 в каждом контейнере.

Дмитрий Сотак