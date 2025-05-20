Липецкий производитель гофрокартона получил иск на 101,5 млн рублей

В арбитражный суд Липецкой области поступил иск ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (контролируется ООО «Созвездие» липецких бизнесменов Эдуарда Андрусенко и Ивана Севастьянова), которое требует от местного ООО «Элекс плюс» 101,5 млн руб. Это стало известно из материалов суда. Суть требований не раскрывается.

Это уже второй иск завода к компании — в конце апреля было подано заявление о взыскании неосновательного обогащения в размере 68,4 млн руб., оставленное судом без движения.

Всего с начала года юрлица липецкого производителя гофрокартона ООО «Элекс+» и ООО «Элекс плюс», которыми в равных долях владеют Оксана Борисова и Сергей Орел, получили пять исков с требованиями на 560,7 млн руб. в сумме. Самый крупный из них еще не принят к производству, самый скромный — удовлетворен. Это следует из картотеки арбитражных дел.

ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» обратилось с исками к ООО «Элекс+» на 390,6 млн руб. (один на 98,2 млн, второй — на 292,4 млн). Заявления пока не приняты к производству.

ООО «РВК-Липецк» (структура ГК «Росводоканал»), московское ООО «Феникс» Виталия Августа и Алексея Курносова и «Липецкий завод тепличных конструкций» подали иски к ООО «Элекс плюс» на 68,5 млн руб. в сумме. «Феникс» заявил о задолженности за перевозку груза, «РВК-Липецк» — по договору холодного водоснабжения и водоотведения. Иск структуры «Росводоканала» на 14,2 тыс. руб. удовлетворен, заявление «Феникса» о взыскании 96,1 тыс. руб. принято к производству.

В феврале ПАО «Сбербанк» потребовало банкротства «Элекс плюс» из-за долга на 112,3 млн руб. Арбитражный суд Липецкой области наложил арест на средства ответчика в аналогичном размере. Согласно картотеке арбитражных дел, ближайшее заседание назначено на 29 мая.

Юрий Голубь