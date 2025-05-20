Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды в 35 рублей на акцию

Совет директоров ПАО МТС (MOEX: MTSS) рекомендовал общему собранию выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 руб. на акцию. Всего может быть выплачено 68,59 млрд руб.

В сообщении компании указано, что датой закрытия реестра лиц, имеющих право на дивиденды, установлено 7 июля. Собрание акционеров по вопросу утверждения размера дивидендов назначено на 24 июля.

По итогам 2023 года МТС выплатила дивиденды также в размере 35 руб. на акцию. По итогам четвертого квартала 2024 года консолидированная выручка компании достигла 191,2 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «МТС собирает портфель».