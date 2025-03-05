МТС собирает портфель

В четвертом квартале 2024 года МТС (MOEX: MTSS) потратила 4,2 млрд руб. на сделки по приобретениям, это самый высокий показатель за последние два года. Основная часть инвестиций пришлась на разработчика средств видео-конференц-связи Vinteo. Следующим шагом может стать запланированный выход на биржу дочерних компаний МТС, в частности, сервиса аренды самокатов «Юрент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с финансовой отчетностью оператора связи МТС за четвертый квартал 2024 года. Судя по ней, компания с сентября по декабрь 2024 года вложила более 4,2 млрд руб. в приобретение компаний, за все предыдущие кварталы с начала 2023 года траты МТС в сегменте достигали 1,75 млрд руб., а в предыдущем квартале 2024 года — 444 млн руб. Представитель оператора на запрос “Ъ” сообщил, что «покупки осуществляются на индивидуальной основе, каждый кейс обсуждается и реализуется индивидуально».

Согласно отчетности ПАО МТС по МСФО от 5 марта, выручка компании за четвертый квартал 2024 года выросла на 13,8% год к году, до 191,2 млрд руб., чистая прибыль составила 1,4 млрд руб., показав падение на 91,3% к четвертому кварталу 2023 года. Выручка компании за год составила 704 млрд руб., чистая прибыль — 49 млрд руб. Также привлечение кредитов и займов в четвертом квартале 2024 года у МТС увеличилось почти вдвое, до 220 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост этого показателя в МТС отказались комментировать.

Среди сделок, которые были осуществлены в четвертом квартале предыдущего года, в МТС назвали приобретение белорусской компании Eleven (разработчик технологий микромобильного транспорта). Сумма сделки оценивалась в 600–800 млн руб., сообщал РБК. Также в числе сделок в компании называют приобретение 51% разработчика видео-конференц-связи Vinteo (сумма не разглашалась), покупку рекламной платформы Getblogger, а также консолидацию 33% в Buzzoola (рекламная платформа). На последнюю, по словам представителя МТС, «ушла большая часть затрат в четвертом квартале».

Представители МТС на звонке с инвесторами 5 марта также подтвердили намерение провести IPO своих сегментов AdTech (в четвертом квартале 2024 года показатель вырос в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года) и кикшеринга («МТС Юрент»), однако уточнили, что ожидают более высоких мультипликаторов на рынке. Как сообщают собеседники “Ъ” на финансовом рынке со ссылкой на оценку Совкомбанка, «плохие финансовые показатели компании и высокая долговая нагрузка компенсируются потенциалом роста котировки на фоне возможных IPO дочерних компаний». В начале 2024 года МТС-банк провел IPO на Московской бирже (см. “Ъ” от 26 апреля 2024 года).

МТС старается активно развивать направления за пределами традиционного телекома.

Можно предположить, что компания активно инвестировала в наиболее высокомаржинальные направления: финтех, цифровые сервисы и медиа/развлечения, считает независимый аналитик Алексей Бойко. «Перспективы этой стратегии — наращивание прибыли и диверсификации бизнеса МТС, прежде всего рост нетелекоммуникационного потока доходов и прибыли»,— подчеркивает он.

Основной вклад из 4,2 млрд руб. пришелся на приобретение акций Vinteo, а также выкуп дочерней структурой МТС (ООО «Стрим диджитал») в рамках тендера для нерезидентов 1,31% акций головной компании, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его оценке, стоит ожидать подобных сделок и в будущем году.

В целом на телеком-рынке за 2024 год стратегия проведения M&A-сделок распространена. В прошлом году T2 приобрела AdTech-компании Yabbi, Redllama и Plazkart, «мера направлена на интеграцию платформ оператора и возможностей digital-рекламы», рассказали в компании. В «Ростелекоме» напомнили, что приоритетами для инвестирования компании стали направления ИБ, финтех, направления, связанные с путешествиями, креативная экономика, электронная коммерция и т. д. В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» не ответили “Ъ”.

Тимофей Корнев, Татьяна Исакова